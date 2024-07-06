EURO 2024'te; Hedef yarı final, rakip Hollanda! Almanya kırmızı-beyaza büründü

Türkiye ve Hollanda bugün TSİ 22.00'de EURO 2024 Çeyrek Finali kapsamında Berlin'de karşı karşıya geliyor. ve dünyanın dört bir yanından A Milli Futbol Takımımıza destek olmak için Berlin'e gelen Türkler maç öncesi sokakları kırmızı-beyaz renklere boyadı. Türkiye-Hollanda maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. İşte o büyüleyici onlardan kareler...

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