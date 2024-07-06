EURO 2024'te; Hedef yarı final, rakip Hollanda! Almanya kırmızı-beyaza büründü
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız bugün Yarı Final için Hollanda'nın karşısına çıkacak. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Türk tarafından heyecan ve coşkuyla beklenen maç öncesi Berlin sokakları kırmızı-beyaza büründü. İşte o anlardan kareler...
Türkiye ve Hollanda bugün TSİ 22.00'de EURO 2024 Çeyrek Finali kapsamında Berlin'de karşı karşıya geliyor. ve dünyanın dört bir yanından A Milli Futbol Takımımıza destek olmak için Berlin'e gelen Türkler maç öncesi sokakları kırmızı-beyaz renklere boyadı. Türkiye-Hollanda maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. İşte o büyüleyici onlardan kareler...
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