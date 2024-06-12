EURO 2024'ün en değerli milli takımları ve futbolcuları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek futbolcuların "tahmini" toplam piyasa değeri 11 milyar Euro'yu geçiyor. Peki Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en değerli takımları ve oyuncuları hangileri? İşte EURO 2024'ün en değerli takımları ve oyuncularının piyasa değerlerinin yer aldığı liste...
Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı EURO 2024 için sayılı gün kaldı. Futbolseverler, bu yıl turnuvada mücadele edecek ülkelerin toplam piyasa değerlerini ve turnuvanın en değerli oyuncularını merak ediyor. İşte piyasa değerleriyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en değerli milli takımları ve futbolcuları...
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24. Romanya
Tahmini değer: 92.13 milyon Euro
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23. Arnavutluk
Tahmini değer: 111.6 milyon Euro
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22. Slovenya
Tahmini değer: 141.55 milyon Euro
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