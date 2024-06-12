EURO 2024'ün en değerli milli takımları ve futbolcuları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı EURO 2024 için sayılı gün kaldı. Futbolseverler, bu yıl turnuvada mücadele edecek ülkelerin toplam piyasa değerlerini ve turnuvanın en değerli oyuncularını merak ediyor. İşte piyasa değerleriyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en değerli milli takımları ve futbolcuları...

1 | 38