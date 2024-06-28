EURO 2024'ün parlayan yıldızı Arda Güler'den Cristiano Ronaldo'ya 'takipçi' çalımı! Kariyerleri, oyunculukları ve diğer pek çok özelliğiyle gündemde olan Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Jamal Musiala ve Toni Kroos gibi futbolcular EURO 2024 ile birlikte sosyal medyada yıldızını parlatmaya devam ediyor. Ancak bu yıl listedeki 2 Türk genci; Kenan Yıldız ve Arda Güler tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte EURO 2024 sonrası futbol yıldızlarının takipçi sayıları...

Ronaldo, Mbappe, Bellingham, Musiala ve Kross... futbol dünyasına damga vuran isimler EURO 2024 ile birlikte popülerliklerini artırmaya devam ediyor. İnstagram takipçisi sırasındaki yarış 2 genç Türk yıldızın da dahil olmasıyla kızıştı. Arda Güler turnuva sürecinde kazandığı takipçi sayısı ile Cristiano Ronaldo'yu bile geridi bırakmaya başardı. Fanatik'in haberine göre; İşte EURO 2024'te popülerliğine popülerlik katan oyuncular ve onları İnstagram takipçi sayıları... 1 | 11

10 - JAMAL MUSİALA Almanya'nın genç yeteneği, 13 Haziran'dan bu yana Instagram'da 282 bin 731 takipçi kazandı. 21 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu, Panzerler'in son 16 turunda Danimarka ile oynayacağı maçta en büyük kozlarından biri olacak. 2 | 11

9 - TONİ KROOS Real Madrid ve Almanya Millî Takımı'nın efsanesi Toni Kroos, EURO 2024'te şu ana kadar takipçi sayısını 293 bin 138 kişi arttırdı. Emektar yıldız, turnuvadan sonra kramponlarını asarak futbolu bırakıyor. 3 | 11