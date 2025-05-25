EuroLeague finali heyecanı dorukta: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezonun en büyük maçı için parkeye çıkıyor. Final-Four finalinde Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek olan Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e kalma başarısı göstererek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Panathinaikos'u mağlup ederek adını finale yazdırdı. Rakip Monaco ise Olympiakos'u yenerek finale yükseldi. Heyecanla beklenen bu büyük final öncesi, basketbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor.
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği THY EuroLeague Final-Four organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, final mücadelesinde Fransız ekibi AS Monaco ile karşı karşıya gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, maçının bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bu nedenle de "Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yöneltiliyor.
Fenerbahçe Beko - Monaco Maçı Ne Zaman?
Fenerbahçe Beko ve Monaco arasındaki THY EuroLeague Final maçı bu akşam oynanacak.
Fenerbahçe Beko - Monaco Maçı Saat Kaçta?
Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak olan dev final mücadelesi Türkiye saati ile (TSİ) 20:00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko - Monaco Maçı Hangi Kanalda?
Fenerbahçe Beko - Monaco final karşılaşması, S Sport'tan canlı yayınlanacak.