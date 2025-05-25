EuroLeague finali heyecanı dorukta: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği THY EuroLeague Final-Four organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, final mücadelesinde Fransız ekibi AS Monaco ile karşı karşıya gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, maçının bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bu nedenle de "Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yöneltiliyor.

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