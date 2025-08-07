EuroLeague ne zaman başlıyor?
Turkish Airlines EuroLeague için geri sayım sürüyor. Son şampiyon Fenerbahçe ve Anadolu Efes bu dev organizasyonda yine boy gösterecekler. Basketbolseverler heyecanla mücadelenin başlamasını beklerken "EuroLeague ne zaman başlıyor" sorusu günden güne artıyor.
Basketbol tutkunları özellikle de Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı bir an evvel EuroLeague'nin başlamasını istiyor. Takvim belli olurken henüz bu durumdan haberdar olmayanlar "EuroLeague ne zaman başlıyor" sorusunu sıklaştırmış durumda... İşte dev organizasyonun başlangıç tarihi...
EuroLeague ne zaman başlıyor?
EuroLeague 2025-2026 sezonu 30 Eylül 2025 tarihinde başlıyor. Saat 19.00'da Hapoel Tel Aviv- Barcelona ve Dubai Basketbol - Partizan maçı ile yeni sezona start verilecek.
2025-09-30, 19:00:
Hapoel Tel Aviv - Barcelona
Dubai Basketball - Partizan
2025-09-30, 20:45:
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv
2025-09-30, 21:00:
Kızılyıldız - Olimpia Milano
2025-09-30, 21:15:
Panathinaikos - Bayern
2025-09-30, 21:30:
Baskonya - Olympiakos
2025-09-30, 21:45:
Virtus Bologna - Real Madrid
2025-10-01, 20:30:
Monako - Žalgiris
2025-10-01, 20:45:
Fenerbahçe - Paris
2025-10-01, 21:00:
Lyon-Villeurbanne - Valensiya