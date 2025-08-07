  1. Dünya Gazetesi
  4. EuroLeague ne zaman başlıyor?

EuroLeague ne zaman başlıyor?

Turkish Airlines EuroLeague için geri sayım sürüyor. Son şampiyon Fenerbahçe ve Anadolu Efes bu dev organizasyonda yine boy gösterecekler. Basketbolseverler heyecanla mücadelenin başlamasını beklerken "EuroLeague ne zaman başlıyor" sorusu günden güne artıyor.

Basketbol tutkunları özellikle de Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı bir an evvel EuroLeague'nin başlamasını istiyor. Takvim belli olurken henüz bu durumdan haberdar olmayanlar "EuroLeague ne zaman başlıyor" sorusunu sıklaştırmış durumda... İşte dev organizasyonun başlangıç tarihi...

EuroLeague ne zaman başlıyor?

EuroLeague 2025-2026 sezonu 30 Eylül 2025 tarihinde başlıyor. Saat 19.00'da Hapoel Tel Aviv- Barcelona ve Dubai Basketbol - Partizan maçı ile yeni sezona start verilecek.

2025-09-30, 19:00:

Hapoel Tel Aviv - Barcelona

Dubai Basketball - Partizan

2025-09-30, 20:45:

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv

2025-09-30, 21:00:

Kızılyıldız - Olimpia Milano

2025-09-30, 21:15:

Panathinaikos - Bayern

2025-09-30, 21:30:

Baskonya - Olympiakos

2025-09-30, 21:45:

Virtus Bologna - Real Madrid

2025-10-01, 20:30:

Monako - Žalgiris

2025-10-01, 20:45:

Fenerbahçe - Paris

2025-10-01, 21:00:

Lyon-Villeurbanne - Valensiya

