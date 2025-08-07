Basketbol tutkunları özellikle de Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarı bir an evvel EuroLeague'nin başlamasını istiyor. Takvim belli olurken henüz bu durumdan haberdar olmayanlar "EuroLeague ne zaman başlıyor" sorusunu sıklaştırmış durumda... İşte dev organizasyonun başlangıç tarihi...

