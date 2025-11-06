Fatih Ürek yaşıyor mu, öldü mü? Fatih Ürek son sağlık durumu nedir?
Kalp krizi geçirip hayata geri döndürülen Fatih Ürek'in sağlık durumu her gün kontrol ediliyor. Yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusunu yöneltiyor.
Fatih Ürek ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını öğrenmek isteyen sevenleri ünlü ismin sağlık durumunu öğrenmeye çalışıyor. Her gün yöneltilen soru ise "Fatih Ürek son sağlık durumu nasıl" oluyor. İşte son durum...
Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek 15 Ekim'den bu yana hastanede tedavi görüyor. Şarkıcının hayati tehlikesi devam ediyor ve durumu stabil...
Sanatçı Fatih Ürek’in avukatı Volkan Alkılıç, müvekkilinin sağlık durumu ve basında yer alan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Alkılıç, Ürek’in doktorların önerdiği tedavi sürecine uygun şekilde ilerlediğini ve sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.
Açıklamada, hastane ve Ürek’in menajeri Mert Siliv dışında kimsenin sanatçının sağlık durumuna ilişkin beyan vermeye yetkili olmadığı vurgulandı.