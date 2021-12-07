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  4. Fenerbahçe: 7 - Galatasaray: 0

Fenerbahçe: 7 - Galatasaray: 0

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, özel maçta karşı karşıya geldi.

"Kadına şiddete son" mesajı verilen karşılaşma sarı-lacivertlilerin 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

1 | 21

İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maçta sarı-lacivertliler sahadan 7-0'lık sonuçla ayrıldı.

2 | 21

Karşılaşmada bir de kırmızı kart gösterildi. Beşinci dakikada Galatasaray, Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

3 | 21

Sarı-lacivertlilerde ilk yarıda bulduğu 6 golle maçı kopardı.

4 | 21