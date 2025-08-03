Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi, ertelenecek mi?

Fenerbahçe, Süper Lig öncesi Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü karşılaşacak. Daha sonra Alanyaspor ile lig maçına çıkacak. Sarı Kanarya hemen ardından 12 Ağustos Salı günü Feyenoord ile rövanş maçına çıkacak. Bu yoğun maç takvimi nedeniyle kulüp TFF'ye lig maçının ertelenmesi konusunda başvuruda bulundu. Şimdi bunun sonucu bekleniyor ve "Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ertelendi mi" sorusu peş peşe geliyor.

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