Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi, ertelenecek mi?
Fenerbahçe'yi yoğun bir hafta bekliyor. 1 haftaya 3 maç sığdıracak olan Sarı Kanarya Alanyaspor maçının ertelenmesi talebinde bulundu. Özellikle Fenerbahçe taraftarı "Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi" sorusuna yanıt arıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig öncesi Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunda Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü karşılaşacak. Daha sonra Alanyaspor ile lig maçına çıkacak. Sarı Kanarya hemen ardından 12 Ağustos Salı günü Feyenoord ile rövanş maçına çıkacak. Bu yoğun maç takvimi nedeniyle kulüp TFF'ye lig maçının ertelenmesi konusunda başvuruda bulundu. Şimdi bunun sonucu bekleniyor ve "Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ertelendi mi" sorusu peş peşe geliyor.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi?
Fenerbahçe Alanyaspor maçı henüz ertelenmiş değil. TFF'nin vereceği karar bekleniyor. Başvuru sonucunun en geç yarın açıklanması bekleniyor.