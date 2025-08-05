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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi?

Fenerbahçe 1 hafta içinde 3 maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile 2 müsabaka yapacak olan kulüp Alanyaspor maçının ileri bir tarihe alınmasını talep ederken taraftar da sıklıkla "Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi" sorusuna yanıt arıyor.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? - Resim: 1

Fenerbahçe yoğun bir haftaya giriyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda devi Feyenoord ile karşılaşacak olan Sarı Kanarya ligde de Alanyaspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertli kulüp hemen ardından Feyenoord ile rövanş maçına çıkacak. Camia Alanyspor maçının ertelenmesini isterken son durum merak ediliyor.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? - Resim: 2

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı henüz ertelenmiş değil. TFF'nin vereceği karar bekleniyor. Başvuru sonucunun en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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