Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi?
Fenerbahçe 1 hafta içinde 3 maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile 2 müsabaka yapacak olan kulüp Alanyaspor maçının ileri bir tarihe alınmasını talep ederken taraftar da sıklıkla "Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi" sorusuna yanıt arıyor.
Fenerbahçe yoğun bir haftaya giriyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda devi Feyenoord ile karşılaşacak olan Sarı Kanarya ligde de Alanyaspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertli kulüp hemen ardından Feyenoord ile rövanş maçına çıkacak. Camia Alanyspor maçının ertelenmesini isterken son durum merak ediliyor.
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi?
Fenerbahçe Alanyaspor maçı henüz ertelenmiş değil. TFF'nin vereceği karar bekleniyor. Başvuru sonucunun en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.