Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi?

Fenerbahçe yoğun bir haftaya giriyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda devi Feyenoord ile karşılaşacak olan Sarı Kanarya ligde de Alanyaspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertli kulüp hemen ardından Feyenoord ile rövanş maçına çıkacak. Camia Alanyspor maçının ertelenmesini isterken son durum merak ediliyor.

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