Fenerbahçe başkanı belli oldu mu, kim oldu? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe'de bir türlü gelmeyen şampiyonluk kulübü başkanlık seçimine götürdü. Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ve Ali Koç başkanlığa aday oldu. Uslu ve Kutlualp yarıştan çekilirken Saran ve Koç bugün başkanlık için yarışacaklar. Günün en çok iletilen sorusu "Fenerbahçe başkanı belli oldu mu, kim oldu" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...