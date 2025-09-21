Fenerbahçe başkanı belli oldu mu, kim oldu? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?
Fenerbhaçe'de yeni başkan bugün belli oluyor. Sadettin Saran ile mevcut başkan Ali Koç başkanlık için kıyasıya yarışacaklar. Taraftarlar sonuçları merak ederek sürekli olarak "Fenerbahçe başkanı belli oldu mu, kim oldu" diye soruyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Fenerbahçe'de bir türlü gelmeyen şampiyonluk kulübü başkanlık seçimine götürdü. Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ve Ali Koç başkanlığa aday oldu. Uslu ve Kutlualp yarıştan çekilirken Saran ve Koç bugün başkanlık için yarışacaklar. Günün en çok iletilen sorusu "Fenerbahçe başkanı belli oldu mu, kim oldu" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...
Fenerbahçe başkanı belli oldu mu?
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek.
Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi
Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu aday listesi
Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.
Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi ise 50 sandıkta gerçekleşecek.