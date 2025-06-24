Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka şampiyonluk yarışında skor Sarı Kanarya lehine... Dün akşam oynanan müsabakada sarı lacivertli kulüp 91-87 galip geldi. Eğer Fenerbahçe Beko diğer mücadeleden de galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. Şimdi her iki kulübün taraftarı da maç bilgilerini merak edip "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 4 maç geride kaldı. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka karşısında 3-1 üstün durumda... Sarı Kanarya, bu müsabakadan galip ayrılırsa kupayı müzesine götürecek. Öte yandan Kara Kartal ise, Fenerbahçe'yi yenip şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı 25 Haziran Çarşamba günü saat 20.30 oynanacak. Derbi beIN SPORT Haber kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.