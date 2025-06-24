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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka şampiyonluk yarışında skor Sarı Kanarya lehine... Dün akşam oynanan müsabakada sarı lacivertli kulüp 91-87 galip geldi. Eğer Fenerbahçe Beko diğer mücadeleden de galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. Şimdi her iki kulübün taraftarı da maç bilgilerini merak edip "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 4 maç geride kaldı. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka karşısında 3-1 üstün durumda... Sarı Kanarya, bu müsabakadan galip ayrılırsa kupayı müzesine götürecek. Öte yandan Kara Kartal ise, Fenerbahçe'yi yenip şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 2

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı 25 Haziran Çarşamba günü saat 20.30 oynanacak. Derbi beIN SPORT Haber kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 3

Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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