Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka şampiyonluk yolunda dev bir karşılaşmaya çıkıyor. Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor. Özellikle bu iki takımın taraftarı mücadeleyi kaçırmak istemezken en çok iletilen soru ise "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" şeklinde...

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka maçı basketbol maçı bu akşam 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak, mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Derbiyi Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, tecrübesine güveniyor

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe, ligi de kupayla kapatmayı amaçlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde zorlanmasına rağmen Türk Telekom'a 2-1 üstünlük sağlayarak sürprize izin vermedi. Yarı finalde ise toparlanan Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin final serisinde en önemli kozu, kadro rotasyonu, atletizmi ve tecrübesi olacak.

Fenerbahçe'de THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçilen Nigel Hayes-Davis, oynadığı 31 maçta 13,6 sayı ortalamasıyla skor yüküne en fazla katkı veren isim olarak öne çıktı.

Beşiktaş'ta başarının parolası: Takım kimyası

Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra finale yükselen Beşiktaş, kimyası, kadro istikrarı, yerli oyuncularından aldığı katkı ve koç takımı kimliğiyle dikkati çekiyor.

İki sezondan bu yana Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlılarda Jonah Mathews, en skorer oyuncu konumunda bulunuyor.

Ligde forma giydiği 36 müsabakada 15 sayı ortalamasıyla oynayan ABD'li şutör, sergilediği performansla play-off yarı final serisindeki son 2 karşılaşmaya damgasını vurdu.

Play-off aşamasında Galatasaray ve Anadolu Efes'i saf dışı bırakan Beşiktaş Fibabanka, bu sezon iki yerli oyuncusundan önemli katkı almayı başardı.

Gelişimi ve yükselen grafiğiyle takıma önemli katkı sağlayan Berk İbrahim Uğurlu, 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Takım kadrosu için güçlü adaylardan biri haline geldi. Yiğit Arslan ise kritik anlarda aldığı sorumluluk, savunma katkısı ve dış atışlardaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların finale yükselmesinde önemli rol oynadı.