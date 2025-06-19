Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde 2. maç... Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka bir kez daha parkeye çıkıyor. İlk maçta sarı lacivertli kulüp Kara Kartal'ı 94-76 yenerken ikinci maçta neler yaşanacağı merak ediliyor ve mücadeleyi izlemek isteyenler "Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" diye soruyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka parkeye çıkıyor. İlk maçta galibiyet alarak büyük avantaj yakalayan Sarı Kanarya bu maçtan da galibiyet alarak seriyi 2-0'a getirmek istiyor. Kara Kartal ise güçlü rakibini geçerek durumu eşitlemenin peşinde... Peki, Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka maçı bu akşam saat 20.30 başlayacak. Derbiyi vatandaşlar beIN SPORTS 5 & beIN SPORTS Haber'den canlı izleyebilecek.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.