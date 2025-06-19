Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka parkeye çıkıyor. İlk maçta galibiyet alarak büyük avantaj yakalayan Sarı Kanarya bu maçtan da galibiyet alarak seriyi 2-0'a getirmek istiyor. Kara Kartal ise güçlü rakibini geçerek durumu eşitlemenin peşinde... Peki, Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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