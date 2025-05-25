Fenerbahçe Beko EuroLeague Finali: Monaco karşılaşması ne zaman, saat kaçta? FB maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sezonunun finalinde Fransız temsilcisi AS Monaco ile karşı karşıya geliyor. Unutulmaz anlara sahne olan Panathinaikos galibiyeti sonrası finale yükselen temsilcimiz bu maçı da geçip tarih yazmak istiyor. Basketbolseverler mücadeleyi kaçırmak istemezken "Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor. 1 | 4

Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Monako maçı bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak ve Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. 2 | 4

4. kez finalde Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak. Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti. 3 | 4