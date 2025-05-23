Fenerbahçe Beko Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko deyim yerindeyse ölüm ya da kalım maçına çıkıyor. Sezon boyu sakatlıklara rağmen EuroLeague'de büyük bir başarı elde eden temsilcimiz, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile final için mücadele edecek. Normal sezonda iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Sarı Kanarya bu sefer tur için varını yoğunu ortaya koyacak. Bu tarihi maçı kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün en çok yöneltilen soruların başında bu geliyor. Eğer Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'u elerse bir kez daha tarih yazma fırsatı bulacak. Milyonlarca kişi taraflı tarafsız bu maçı izlemek istiyor ve maça dair bilgilre ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Beko Final Four maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Panathinaikos maçı bugün saat 18.00'de başlayacak ve mücadele Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak.
Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nde ilk zaferini yaşamaya çalışacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda sarı-lacivertlilerin başında yer alacak 49 yaşındaki başantrenör, Avrupa'daki kupa hasretini dindirmek istiyor.
Jasikevicus, kariyerinde 6. defa Dörtlü Final'de mücadele verecek. Dörtlü Final'i 3 farklı takımla yaşayan Litvanyalı başantrenör, bu seviyede ilk kez 2018'de ülkesinin takımı Zalgiris'le yaşadı ve 3. oldu. Barcelona'yla 2021, 2022 ve 2023'te Dörtlü Final'e kalan Jasikevicius, Katalan ekibiyle, birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşadı. Jasikevicius, geçen sezon ise Fenerbahçe Beko'nun başında Dörtlü Final'de dördüncü olmuştu.
Üstü üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de takımıyla yer alacak Litvanyalı başantrenör, ilk kupa sevincini yaşamayı hedefliyor.