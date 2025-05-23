Fenerbahçe Beko Final Four maçı ne zaman? Fenerbahçe Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün en çok yöneltilen soruların başında bu geliyor. Eğer Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'u elerse bir kez daha tarih yazma fırsatı bulacak. Milyonlarca kişi taraflı tarafsız bu maçı izlemek istiyor ve maça dair bilgilre ulaşmak istiyor. İşte ayrıntılar... 1 | 4



Fenerbahçe Beko Final Four maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Panathinaikos maçı bugün saat 18.00'de başlayacak ve mücadele Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak. 2 | 4

Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak. Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek. 3 | 4