Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Monako maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague tarihinde dördüncü kez finalde mücadele edecek. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Final Four'da şampiyonluk sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci Avrupa zaferini hedefliyor. Bu sezon Final Four'da Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe, kupayı yeniden müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Monako ile karşılaşacak Sarı Kanarya'nın maç bilgileri merak ediliyor ve "Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları art arda geliyor.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sezonunun finalinde Fransız temsilcisi AS Monaco ile karşı karşıya geliyor. Unutulmaz anlara sahne olan Panathinaikos galibiyeti sonrası finale yükselen temsilcimiz bu maçı da geçip tarih yazmak istiyor. Basketbolseverler mücadeleyi kaçırmak istemezken "Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.
Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Monako maçı bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak ve Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
4. kez finalde
Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak.
Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.
Monaco'nun ilk finali
Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak.
Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.
Sezonu 21 galibiyet 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'yı 3-2'yle geçmişti. Dörtlü Final'de de Olympiakos'u saf dışı bıraktı.
Kırmızı-beyazlı ekip 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.