Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe de kendi sahasında Feyenoord'u konuk edecek. İlk maçtan 2-1'lik yenilgi ile ayrılan sarı-lacivertli ekip taraftarı önünde güzel bir skor elde etmek istiyor. Futbolseverler heyecanla bu maçı beklerken "Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları sıklaşmış durumda...

