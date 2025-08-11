Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe, Feyenoord ile rövanş maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında rakibine 2-1'lik skorla boyun eğen Sarı Kanarya ikinci maçta 2 farklı galibiyet alarak bir üst tura çıkma hedefinde... Şimdi sıkça gelen soru ise "Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe de kendi sahasında Feyenoord'u konuk edecek. İlk maçtan 2-1'lik yenilgi ile ayrılan sarı-lacivertli ekip taraftarı önünde güzel bir skor elde etmek istiyor. Futbolseverler heyecanla bu maçı beklerken "Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları sıklaşmış durumda...
Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Talisca dönüyor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.
Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta formasına kavuşuyor.
İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.
Kadroda değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanş müsabakasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.
Hollanda'daki müsabakaya kulübede başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'ya ilk 11'de şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Feyenoord karşısında sahaya çift forvet sürebilir.