Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. İlk maçtan 2-1'lik yenilgi ile ayrılan Sarı Kanarya'ya 2 farklı galibiyet gerekiyor. 1 farklı galibiyette ise maç uzatmalara gidecek. Bu kritik maçı kaçırmak istemeyen özellikle Fenerbahçe taraftarı "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi özlemine son vermek istiyor. Feyenoor'u ikinci maçta güzel bir skorla elemek isteyen Sarı Kanarya daha sonra play-off turundaki rakibini bekleyecek. Tamam devam maçına çıkacak olan sarı-lacivertli ekibin mücadele bilgileri gündem olmuş durumda... Sıkça "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.
Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.