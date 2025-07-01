Fenerbahçe forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta? FB forman lansmanı hangi kanalda?
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sene hedef olmazsa olmaz şampiyonluk... Her sene olduğu gibi bu yıl da Sarı Kanarya yeni formaların lansmanını yapacak. Şimdi binlerce kişi "Fenerbahçe forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta" diye soruyor.
Fenerbahçe Kulübü forma lansmanına hazırlanıyor. Taraftar, forma tanıtımını heyecanla beklerken bu önemli etkinliği kaçırmamak adına "Fenerbahçe forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta" sorusunu soruyor. İşte konuya dair bilgiler...
Fenerbahçe forma tanıtımı ne zaman?
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formalarını bugün tanıtacak. Lansman etkinliği, 1 Temmuz Salı akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda düzenlenecek.
Yeni sezon forma tanıtımının, FBTV, kulübün resmi sosyal medya hesapları, YouTube kanalı ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.