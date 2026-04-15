Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilk 20'ye girdi: Dev kulüplerle yarışıyorlar
Avrupa futbolunun dijital rekabetine Türkiye iddialı şekilde katılıyor. YouTube’da en çok aboneye sahip kulüpler listesinde üç Türk takımı, dev liglerin ardından zirve yarışına ortak oldu. Milyonlara ulaşan takipçi sayılarıyla öne çıkan kulüpler, Avrupa’da dengeleri değiştiren bir tablo ortaya koydu. İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın dünya sıralamasındaki yerleri...
1- Barcelona - İspanya - 25,6 milyon takipçi
2- Real Madrid - İspanya - 19,5 milyon takipçi
3- Juventus - İtalya - 14 milyon takipçi
4- Liverpool - İngiltere - 12,1 milyon takipçi
5- Manchester United - İngiltere - 11 milyon takipçi
6- PSG - Fransa - 10 milyon takipçi
7- Atletico Madrid - İspanya - 9,9 milyon takipçi
8- Manchester City - İngiltere - 9,2 milyon takipçi
9- Chelsea - İngiltere - 6,3 milyon takipçi
10- Inter - İtalya - 6,6 milyon takipçi
11- Bayern Münih - Almanya - 5,3 milyon takipçi
12- Arsenal - İngiltere - 5,3 milyon takipçi
13- Roma - İtalya - 5,2 milyon takipçi
14- Tottenham - İngiltere - 5 milyon takipçi
15- Galatasaray - Türkiye - 3,9 milyon takipçi
16- Fenerbahçe - Türkiye - 3,1 milyon takipçi
17- Real Betis - İspanya - 2,5 milyon takipçi
18- Milan - İtalya - 2,2 milyon takipçi
19- Beşiktaş - Türkiye - 1,7 milyon takipçi
20- Borussia Dortmund - Almanya - 1,6 milyon takipçi