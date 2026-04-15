Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilk 20'ye girdi: Dev kulüplerle yarışıyorlar

Avrupa futbolunun dijital rekabetine Türkiye iddialı şekilde katılıyor. YouTube’da en çok aboneye sahip kulüpler listesinde üç Türk takımı, dev liglerin ardından zirve yarışına ortak oldu. Milyonlara ulaşan takipçi sayılarıyla öne çıkan kulüpler, Avrupa’da dengeleri değiştiren bir tablo ortaya koydu. İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın dünya sıralamasındaki yerleri...

Avrupa futbolunda rekabet artık sadece sahada değil, dijital platformlarda da hız kesmeden sürüyor. YouTube abone sayıları kulüplerin küresel etkisini ortaya koyarken, Türkiye’den üç köklü ekip bu yarışta önemli konuma ulaştı. Süper Lig temsilcileri, Avrupa devlerinin ardından güçlü bir varlık göstererek listede kendine yer buldu. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listedeki sıralaması...

1- Barcelona - İspanya - 25,6 milyon takipçi

2- Real Madrid - İspanya - 19,5 milyon takipçi

3- Juventus - İtalya - 14 milyon takipçi

4- Liverpool - İngiltere - 12,1 milyon takipçi

5- Manchester United - İngiltere - 11 milyon takipçi

6- PSG - Fransa - 10 milyon takipçi

7- Atletico Madrid - İspanya - 9,9 milyon takipçi

8- Manchester City - İngiltere - 9,2 milyon takipçi

9- Chelsea - İngiltere - 6,3 milyon takipçi

10- Inter - İtalya - 6,6 milyon takipçi

11- Bayern Münih - Almanya - 5,3 milyon takipçi

12- Arsenal - İngiltere - 5,3 milyon takipçi

13- Roma - İtalya - 5,2 milyon takipçi

14- Tottenham - İngiltere - 5 milyon takipçi

15- Galatasaray - Türkiye - 3,9 milyon takipçi

16- Fenerbahçe - Türkiye - 3,1 milyon takipçi

17- Real Betis - İspanya - 2,5 milyon takipçi

18- Milan - İtalya - 2,2 milyon takipçi

19- Beşiktaş - Türkiye - 1,7 milyon takipçi

20- Borussia Dortmund - Almanya - 1,6 milyon takipçi

