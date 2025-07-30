Fenerbahçe haırlık maçı ne zaman? Fenerbahçe Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kanarya bu maça büyük önem atfederken Lazio maçı bu anlamda güzel bir sınav olacak. Peki, Fenerbahçe Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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