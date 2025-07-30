Fenerbahçe haırlık maçı ne zaman? Fenerbahçe Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe son hazırlık maçına Lazio karşısında çıkıyor. Feyenoord maçı öncesi eksikleri görme açısından fırsat sunan bu maçı taraftar izlemek istiyor. Mücadele bilgileri gündem olurken "Fenerbahçe Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda" soruları art arda geliyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kanarya bu maça büyük önem atfederken Lazio maçı bu anlamda güzel bir sınav olacak. Peki, Fenerbahçe Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe - Lazio maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertli kulübün bu heyecanlı karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.