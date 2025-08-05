Fenerbahçe maçı bugün mü, yarın mı? Feyenoord - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile mücadele edecek. Eski dost Robin van Persie'nin çalıştırdığı dev kulübü Sarı Kanarya turnuvadan eli boş göndermek istiyor. saf dışı bırakmak istiyor. Maçın tarihi merak edilirken "Feyenoord - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" soruları geliyor.
Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Birçok yıldızla el sıkışan sarı-lacivertli kulüp 3. ön eleme turunda güzel bir başarı sağlamak istiyor. Taraflı tarafsız futbolseverler bu maça kilitlenirken "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" soruları yükseliyor.
Fenerbahçe maçı ne zaman?
Feyenoord - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosu:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferlerden Nelson Semedo ve Milan Skriniar kadroda yer aldı. Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise bildirilen kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin listesinde şu oyuncular bulunuyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.