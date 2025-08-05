Fenerbahçe maçı bugün mü, yarın mı? Feyenoord - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Birçok yıldızla el sıkışan sarı-lacivertli kulüp 3. ön eleme turunda güzel bir başarı sağlamak istiyor. Taraflı tarafsız futbolseverler bu maça kilitlenirken "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" soruları yükseliyor.

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