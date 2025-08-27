Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Benfica - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11'i...

Şampiyonlar Ligi play-oo turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Benfica'nın konuğu olacak. Bu akşam tüm Türkiye'nin kalbi Fenerbahçe ile atacak... İlk maç 0-0 sona ererken Sarı Kanarya'ya her türlü galibiyet yetiyor. Taraftar mücadeleyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. 1 | 5

Benfica - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçında boy gösterecek. Benfica ile deplasmanda mücadele edecek Sarı Kanarya'nın müsabakası saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. 2 | 5

Muhtemel 11'ler... Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Barreiro, Rios, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis. Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Brown, Semedo, Szymanski, En Nesyri, Duran. 3 | 5

Tek eksik Cenk Tosun Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı karşılaşmaya yalnızca bir oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı. Kadıköy’deki ilk maçta olduğu gibi bu boşluğu Cengiz Ünder dolduracak. Yıldız oyuncu, UEFA listesinde de Cenk Tosun’un yerine yer alıyor. 4 | 5