Fenerbahçe maçı şifresiz mi? FB - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kaldı. Şimdi sıradaki rakip Benfica… Sarı Kanarya'yı zor bir mücadele bekliyor. Göztepe maçı sonrası keyfi kaçan camia bu maçla yükselişe geçmek istiyor. Bu günlerde en çok yöneltilen sorulardan biri de "Fenerbahçe maçı şifresiz mi", "FB - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.