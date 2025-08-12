Fenerbahçe maçı şifresiz mi? FB - Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler özellikle de Fenerbahçe taraftarı Feyenoord maçına hazırlanıyor. İlk maçta 2-1 sahadan yenilgi ile ayrılan Sarı Kanarya seyircisi önünde Hollanda temsilcisini sahadan silmek istiyor. Maçın saati ve kanalı yoğun şekilde merak edilirken sıkça "Fenerbahçe maçı şifresiz mi" sorusu geliyor.
Fenerbahçe kader maçına çıkıyor. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u sahasına ağırlıyor. Tur için 2 farklı galibiyet gerekirken taraftar mücadeleyi izlemek istiyor ve "Fenerbahçe- Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı Kanarya'nın Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Talisca dönüyor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord müsabakasıyla sahalara dönüyor.
Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında yer almayan, Feyenoord ile deplasmanda oynanan müsabakada da kadroya alınmayan Brezilyalı oyuncu, yarınki maçta formasına kavuşuyor.
İlk maçta kadroya alınmayan bir diğer isim İsmail Yüksek de maç kadrosunda olacak.
Kadroda değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, rövanş müsabakasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.
Hollanda'daki müsabakaya kulübede başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'ya ilk 11'de şans vermeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, Feyenoord karşısında sahaya çift forvet sürebilir.