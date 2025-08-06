Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Feyenoord - FB maçı ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları başladı ve bugün Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanına çıkıyor. Milyonlar mücadeleyi iple çekerken birtakım sorulara cevap aranıyor. Bugün en çok yöneltilen soruların başında "Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" geliyor. İşte bilgiler...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ve play-off turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi hasratine son vermek istiyor. Temsilcimizin ilk rakibi Hollanda devi Feyenoord… Bu akşam oynanacak müsabakanın bilgileri araştırma konusu olurken "Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
Feyenoord - Fenerbahçe maçı bilgileri...
Feyenoord - Fenerbahçe maçı bu akşam 22.00'de başlayacak. Sarı Kanarya'nın mücadelesi S Sport Plus dijital platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek.
Yeni transferlerin perfonmansı merak ediliyor
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.
John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.
Robin van Persie Feyenoord'un başında
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.
2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.
Kadro
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun