Fenerbahçe nasıl tur atlar? FB bir üst tura nasıl çıkar?

Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe ilk olarak Feyenoord'u elemek istiyor. Rakibine 2-1'lik skorla boyun eğen Sarı Kanarya'nın nasıl tur atlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte "Fenerbahçe nasıl tur atlar" sorusunun yanıtı...

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından turu geçmek için evinde en az iki farklı bir galibiyet elde etmek zorunda... Sarı-lacivertli ekip Feyenoord'a karşı 2-0, 3-1, 4-2 gibi skorlarla galip gelirse turu geçen taraf olur.

Fenerbahçe, eğer maçı deplasmanda aldığı skorun tersiyle, yani 2-1 kazanırsa, genel skor 3-3'e geleceği için maç uzatmalara gider. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3'lük skorlar da maçı uzatmalara götürür.