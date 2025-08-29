Fenerbahçe rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dün Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşirken bugün de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi gerçekleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bu sebeple Sarı Kanarya'nın rakipleri merak ediliyor ve "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

