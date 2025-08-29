Fenerbahçe rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bugün temsilcimizin rakipleri belli olacak. Özellikle sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Dün Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşirken bugün de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi gerçekleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe de Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Bu sebeple Sarı Kanarya'nın rakipleri merak ediliyor ve "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak ve TRT Spor ve UEFA TV üzerinden canlı yayınlanacak. Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.
1.TORBA: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2.TORBA: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
3.TORBA: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
4.TORBA: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann