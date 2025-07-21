FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI: Fenerbahçe Şampiyonlar ligi kurası saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi bugün belli oluyor. Taraflı tarafsız milyonlarca futbolsever nefesini tuttu kurayı bekliyor. Bu heyecanlı çekimi canlı izlemek isteyenler "Fenerbahçe Şampiyonlar ligi kurası saat kaçta" diye sorarken rakibin kim olduğu da araştırılıyor.
Sarı Kanarya'nın bugün Şampiyonlar Ligi 3. ön elem turundaki rakibi kura çekimi sonrası belli olacak. Temsilcimiz Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek. Kura çekimine saatler kala bazı sorulara cevap aranıyor. Büyük bir heyecana sahne olacak olan kura çekimi canlı izlenmek istenirken "Fenerbahçe Şampiyonlar ligi kurası saat kaçta" sorusu peş peşe geliyor.
ŞL kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi Kura çekimi bugün saat 13.00'te başlayacak. Bu heyecan dolu kura uefa.com üzerinden canlı yayınlayacak.
https://www.uefa.com/
https://www.uefa.tv/home
adreslerinden kura çekimini canlı izleyebilirsiniz.
Sarı Kanarya'nın muhtemel rakipleri şöyle:
Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.
Fenerbahçe ilk maçlarını 5-6 Ağustos, rövanş maçlarını ise 12-13 Ağustos'ta oynayacak.