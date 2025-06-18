UEFA Şampiyonlar Ligi için uzun bir süre var. Bugün ise Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Taraftar büyük bir heyecan yaşarken maçlar için yanıp tutuşan futbolseverler "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

1 | 3