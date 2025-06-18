Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin şampiyonlar Ligi ön eleme maçındaki muhtemel rakipleri bugün belli oldu. Bu gelişmenin hemen ardından maçların tarihleri araştırılmaya başlandı. Şimdi sıklıkla "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman" sorusu geliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi için uzun bir süre var. Bugün ise Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Taraftar büyük bir heyecan yaşarken maçlar için yanıp tutuşan futbolseverler "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ya 5 Ağustos'ta ya da 6 Ağustos'ta sahaya çıkacak. Net tarih henüz belli değil.
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şunlar:
*Benfica (Portekiz)
*Club Brugge (Belçika)
*Feyenoord (Hollanda)
*Rangers / Panathinaikos galibi (İskoçya / Yunanistan)
Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.