'Fenerbahçe Token' piyasaya nasıl sunulacak?

1 FB Token'ın 30 TL olduğu diğer seçenekte ise FB/TL markette açıldığı anda işleme konulabilecek.

1 FB Token'ın 15 TL olarak satışa sunalacağı seçenekte 9 ay boyunca transfer ve satış yapılamayacak. Tokenlar işleme 15 Mayıs 2022'de açılacak.

Fenerbahçe Token arzlarının tamamı 25 yılda yaratılacakken, maksimum arzı 190 milyon 700 bin adet olacak. Arzın tamamı dolaşıma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe Token üretimi yapılmayacak. Gerçekleştirilecek planlı yakımlarla nihai arz 100 milyon adede kadar düşürülecek.