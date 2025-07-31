Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kanarya bu maçlardan galip gelerek play-off turuna adını yazdırmak istiyor. Sar-lacivertli ekibin bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe taraftarı Feyenoord maçını bekliyor. Milyonların kalbi 6 Ağustos'ta Sarı Kanarya ile atacak. 2 maçtanda güzel skor alıp play-oof turuna geçmek isteyen temsilcimizin muhtemel rakipleri ise belli oldu. Şimdi "Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler" soruları geliyor.
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler?
Sarı Kanarya Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica-Nice veya Club Brugge-Salzburg eşleşmelerinden birinin galibi ile mücadele verecek.
Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman?
Fenerbahçe Feyenoord maçı 6 Ağustos Çarşamba saat 22.00'da başlayacak. Mücadelenin kanalı henüz açıklanmazken TRT 1'den yayınlanması bekleniyor.