  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kanarya bu maçlardan galip gelerek play-off turuna adını yazdırmak istiyor. Sar-lacivertli ekibin bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler? - Resim: 1

Fenerbahçe taraftarı Feyenoord maçını bekliyor. Milyonların kalbi 6 Ağustos'ta Sarı Kanarya ile atacak. 2 maçtanda güzel skor alıp play-oof turuna geçmek isteyen temsilcimizin muhtemel rakipleri ise belli oldu. Şimdi "Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler" soruları geliyor.

1 | 3
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler? - Resim: 2

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler?

Sarı Kanarya Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turunda Benfica-Nice veya Club Brugge-Salzburg eşleşmelerinden birinin galibi ile mücadele verecek.

2 | 3
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri kimler? - Resim: 3

Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman?

Fenerbahçe Feyenoord maçı 6 Ağustos Çarşamba saat 22.00'da başlayacak. Mücadelenin kanalı henüz açıklanmazken TRT 1'den yayınlanması bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
3 | 3