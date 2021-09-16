Fenerbahçe VAR kararıyla galibiyeti kaçırdı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Maça Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı vuruşunun VAR kararıyla iptal edilmesi damgasını vurdu. Sarı Lacivertliler 90+2'de kazandıkları penaltı VAR kararıyla iptal edilince galibiyeti kaçırdı.
2. dakikada ilk gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşundan sonra kontra atağa çıkan sarı-lacivertlilerde Gustovo'nun pasında defansın arkasında topla buluşan Rossi, kaleci Trapp ile karşı karşıya kaldı. Rossi'nin şutunda topu kaleci kontrol etti.
Mesut Özil 10 dakikada golünü attı
10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan geliştirilen atakta Mesut Özil çizgiye indikten sonra topu Mert Hakan'la buluşturdu. Mert Hakan'ın gelişine vurduğu top direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda topu önünde bulan Rossi'nin sağ köşeye attığı şutu kaleci Trapp çeldi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı Mesut Özil ağlarla buluşturdu: 0-1.
23. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağdan geliştirdiği atakta Kostic'in pasında topla bulaşan Sow'un şutu sonrası meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından döndü.
40. dakikadaki Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasında Mesut Özil topu ceza sahsı çizgisinde bulunan Valencia ile buluşturdu. Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere gitti.