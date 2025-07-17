Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB mücadelesi şifresiz mi?
Fenerbahçe ilk hazırlık maçına bu akşam çıkıyor. Portekiz temsilcisi Portimonense SC ile karşılaşacak olan Sarı Kanarya'nın yeni transferlerinin performansı merak edilirken mücadeleyi izlemek isteyenler "Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor. Bu akşam da Portekiz temsilcisi Portimonense SC ile hazırlık maçına çıkılacak. Taraftar yeni transferleri izlemek istiyor. Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Sarı Kanarya'nın ilk müsabakasını kaçırmak istemeyenler "Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Fenerbahçe- Portimonense SC maçı ne zaman?
Fenerbahçe- Portimonense SC mücadelesi bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Sarı Kanarya'nin ilk hazırlık maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe’de yeni transferler sahne alıyor
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarında heyecan verici anlar yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Archie Brown ve kaleci Tarık Çetin, teknik direktör Jose Mourinho’nun görev vermesi halinde bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla sahne alacak. Taraftarlar, iki oyuncuyu da yakından izleme fırsatı bulacak.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilip kiraya gönderilen genç savunmacı Ognjen Mimovic de Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Jhon Duran kadroda yok
Fenerbahçe’nin dikkat çeken yeni transferlerinden Jhon Duran, henüz takıma tam olarak katılmadığı için hazırlık maçında forma giyemeyecek. Portekiz kampına bugün dahil olması beklenen Kolombiyalı oyuncu, maç kadrosunda yer almayacak.
Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş da müsabakaya yetişemeyecek.
Ayrıca hafif ağrıları bulunan Cenk Tosun’un durumu maç saatinde teknik heyetin kararıyla netlik kazanacak.