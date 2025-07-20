Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Fenerbahçe – UD Leiria hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB hazırlık maçı şifresiz
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampı kapsamında UD Leiria ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerin performansı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun saha dizilişi şimdiden merak konusu. Taraftarlar, "Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe – UD Leiria maçı hakkında detaylar...
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz'deki kamp döneminin ikinci provasında Portekiz temsilcisi UD Leiria ile karşı karşıya gelecek. Takımın yeni yüzlerinin sahada nasıl bir performans sergileyeceği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11'in detayları, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sezon öncesi bu kritik mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak" sorularının cevaplarını arıyor.
Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman?
Fenerbahçe A Takımı, sezon öncesi hazırlıklarına Portekiz'de devam ediyor. Sarı Kanarya 20 Temmuz Pazar akşamı 22.00'de Portekiz 2. Lig temsilcisi UD Leiria ile karşılaşacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Jose Mourinho’nun öğrencileri Portekiz kampındaki ilk hazırlık maçını Portimonense ile oynadı. Kanarya, karşılaşmayı Sebastian Szymanski’nin golleriyle 2-1 kazandı.