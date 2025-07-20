Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz'deki kamp döneminin ikinci provasında Portekiz temsilcisi UD Leiria ile karşı karşıya gelecek. Takımın yeni yüzlerinin sahada nasıl bir performans sergileyeceği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11'in detayları, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sezon öncesi bu kritik mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak" sorularının cevaplarını arıyor.

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