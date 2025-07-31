Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de gerçekleştiren Fenerbahçe dün akşam Lazio ile son hazırlık maçına çıktı. Sarı Kanarya İtalyan ekibini 1-0 ile geçerken Feyenoord maçı öncesi güzel bir sınav oldu. Şimdi Hollanda devine karşı oynanacak oyun için gün sayılıyor. Maçı kaçırmak istemeyenlerin ortak sorusu "Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" şeklinde...

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