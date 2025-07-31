Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. tur maçı için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe taraftarı mücadeleyi iple çekerken mücadele bilgileri şimdiden araştırılmaya başlandı. Herkesin dilinde aynı soru var: Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de gerçekleştiren Fenerbahçe dün akşam Lazio ile son hazırlık maçına çıktı. Sarı Kanarya İtalyan ekibini 1-0 ile geçerken Feyenoord maçı öncesi güzel bir sınav oldu. Şimdi Hollanda devine karşı oynanacak oyun için gün sayılıyor. Maçı kaçırmak istemeyenlerin ortak sorusu "Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" şeklinde...
Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Feyenoord maçı 6 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin kanalı henüz açıklanmazken TRT 1'den yayınlanması bekleniyor.