Feyenoord - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve kanalı...
Feyenoord - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu... Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Sarı Kanarya, deplasmanda güzel bir skor alarak yurda dönmek istiyor. Özellikle sarı-lacivertli renklere gönün veren taraftarlar mücadelenin tarihini, saatini ve kanalını araştırıyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. İlk maç rakip sahada oynanacak. Mücadele futbolseverler tarafından iple çekilirken tarih, saat ve kanal araması da sıklaşıyor. İşte detaylar...
Feyenoord - Fenerbahçe maç bilgileri...
Feyenoord - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosu:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferlerden Nelson Semedo ve Milan Skriniar kadroda yer aldı. Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao ise bildirilen kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin listesinde şu oyuncular bulunuyor: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun