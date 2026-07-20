FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar
2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte turnuvada ülkelere dağıtılan ödül gelirleri de netleşti. Finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan İspanya, 50 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün sahibi oldu. Finalist Arjantin 33 milyon dolar kazanırken, İngiltere ve Fransa da en yüksek gelir elde eden ülkeler arasında yer aldı. İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kazandığı para...
2026 FIFA Dünya Kupası, dün oynanan İspanya- Arjantin final karşılaşmasıyla sona erdi. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, 2010'un ardından ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Kazananın belli olmasının ardından turnuvaya katılan ülkelerin elde ettiği gelirler de netleşti.
İşte ülkelerin sıralamaları ve kazandıkları tutarlar...
İspanya: 50 milyon dolar
Arjantin: 33 milyon dolar
İngiltere: 29 milyon dolar
Fransa: 27 milyon dolar
5'inci ile 8'inci sıradaki ülkeler: 19 milyon dolar
Norveç, Belçika, Fas ve İsviçre
9'uncu ile 16'ncı sıradaki ülkeler: 15 milyon dolar
Meksika, Kolombiya, Brezilya, ABD, Portekiz, Kanada, Mısır ve Paraguay
17'nci ile 32'nci sıradaki ülkeler: 11 milyon dolar
Hollanda, Almanya, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Japonya, Avustralya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Ekvador, Güney Afrika, İsveç, Bosna Hersek, Cezayir, Senegal ve Yeşil Burun Adaları
33'üncü ile 48'inci sıradaki ülkeler: 9 milyon dolar
Türkiye, İran, Güney Kore, İskoçya, Uruguay, Suudi Arabistan, Çekya, Yeni Zelanda, Katar, Curaçao, Panama, Ürdün, Haiti, Özbekistan, Tunus ve Irak