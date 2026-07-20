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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar

2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte turnuvada ülkelere dağıtılan ödül gelirleri de netleşti. Finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan İspanya, 50 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün sahibi oldu. Finalist Arjantin 33 milyon dolar kazanırken, İngiltere ve Fransa da en yüksek gelir elde eden ülkeler arasında yer aldı. İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kazandığı para...

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası, dün oynanan İspanya- Arjantin final karşılaşmasıyla sona erdi. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, 2010'un ardından ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 2

Kazananın belli olmasının ardından turnuvaya katılan ülkelerin elde ettiği gelirler de netleşti.

İşte ülkelerin sıralamaları ve kazandıkları tutarlar...

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 3

İspanya: 50 milyon dolar

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 4

Arjantin: 33 milyon dolar

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 5

İngiltere: 29 milyon dolar

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 6

Fransa: 27 milyon dolar

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 7

5'inci ile 8'inci sıradaki ülkeler: 19 milyon dolar

Norveç, Belçika, Fas ve İsviçre

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 8

9'uncu ile 16'ncı sıradaki ülkeler: 15 milyon dolar

Meksika, Kolombiya, Brezilya, ABD, Portekiz, Kanada, Mısır ve Paraguay

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 9

17'nci ile 32'nci sıradaki ülkeler: 11 milyon dolar

Hollanda, Almanya, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Japonya, Avustralya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Ekvador, Güney Afrika, İsveç, Bosna Hersek, Cezayir, Senegal ve Yeşil Burun Adaları

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FIFA milyonları dağıttı! İşte Dünya Kupası'nda ülkelerin kasasına giren tutarlar - Resim: 10

33'üncü ile 48'inci sıradaki ülkeler: 9 milyon dolar

Türkiye, İran, Güney Kore, İskoçya, Uruguay, Suudi Arabistan, Çekya, Yeni Zelanda, Katar, Curaçao, Panama, Ürdün, Haiti, Özbekistan, Tunus ve Irak

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