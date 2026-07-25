FİLENİN SULTANLARI MAÇ SAATİ: Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı... Filenin Sultanları, Çin ile finale çıkmak için mücadele verecek. Milyonların kalbi milliler için atacak. Heyecan her dakika artarken "Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.
Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Türkiye A Milli Kadın VOleybol Takımı'mız ev sahibi Çin'i yenerek finale çıkmak istiyor. Voleybolseverler bu mücadeleye odaklanırken dillerden düşmeyen soru "Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çin - Türkiye voleybol maçı 25 Temmuz Cumartesi saat 14.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Final Mücadelesi ise 26 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.
En skorer Vargas
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda en skorer oyuncu pasör çaprazı Melissa Vargas oldu.
Vargas, çeyrek final karşılaşmasında 23'ü hücum ve 4'ü servis olmak üzere toplamda 27 sayıyla milli takıma önemli katkı sağladı.
Vargası'ı 14 sayıyla (13 hücum ve 1 blok) Hande Baladın takip etti.
6. kez yarı finalde
Türkiye, 2018 itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 6. kez yarı finale yükseldi.