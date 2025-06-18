Filenin Sultanları maçı ne zaman? Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL ilk etabında Çin'de 4'te 4 yaparak yurda döndü. Filenin Sultanları bu akşam ise Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Kendi seyircisi önünde rakibini yenmek isteyen A Milliler daha sonra ise Kanada ile oynayacak. Dominik maçı için heyecanlanan seyirciler "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

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