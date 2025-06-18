Filenin Sultanları maçı ne zaman? Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Milletler Ligi İstanbul etabından ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Voleybolseveler bu müsabakayı kaçırmak istemezken "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu peş peşe geliyor. İşte Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı bilgileri...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL ilk etabında Çin'de 4'te 4 yaparak yurda döndü. Filenin Sultanları bu akşam ise Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Kendi seyircisi önünde rakibini yenmek isteyen A Milliler daha sonra ise Kanada ile oynayacak. Dominik maçı için heyecanlanan seyirciler "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Filenin sultanları voleybol maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
VNL 2. hafta maç programı
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya