Filenin Sultanları maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye A Milli Takım voleybol maç tarihi...

Voleybol Milletler Ligi (VNL) maçlarında ikinci etap için heyecan başladı. Çin'de 4'te 4 yapan Filenin Sultanları İstanbul'da da büyük bir guru yaşatmak isterken voleybolseverler de İstanbul etabındaki maçları kaçırmak istemiyor. Bu nedenle de şu sıralar "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.

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