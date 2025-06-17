Filenin Sultanları maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye A Milli Takım voleybol maç tarihi...
Filenin Sultanları İstanbul'da ilk maçına çıkmak için hazırlanıyor. Çin'de 4'te 4 yapan Türkiye A Milli Voleybol Takımı, İstanbul'da da güzel bir başarı elde etmek istiyor. Bu maçları kaçırmak istemeyen vatandaşlar "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusunu iletiyor.
Voleybol Milletler Ligi (VNL) maçlarında ikinci etap için heyecan başladı. Çin'de 4'te 4 yapan Filenin Sultanları İstanbul'da da büyük bir guru yaşatmak isterken voleybolseverler de İstanbul etabındaki maçları kaçırmak istemiyor. Bu nedenle de şu sıralar "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Filenin Sultanları maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2. hafta karşılaşmalarını İstanbul’da oynayacak. "Filenin Sultanları", Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan mücadelelerde dört güçlü rakiple karşı karşıya gelecek.
İstanbul etabında millilerin maç programı şöyle:
18 Haziran Salı: Türkiye – Dominik Cumhuriyeti
19 Haziran Çarşamba: Türkiye – Kanada
21 Haziran Cuma: Türkiye – Güney Kore
22 Haziran Cumartesi: Türkiye – Brezilya