Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güney Kore - Türkiye voleybol maçı şifresi mi?
2025 FIVB Milletler Ligi ikinci haftasında fırtınalar estiren Filenin Sultanları, Güney Kore etabını da geçmek için sahaya çıkıyor. Rakiplerine kök söktüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız birincilik için büyük mücadele veriyor. Kendi saha avantajını kullanıp Güney Kore'yi geçmek isteyen millilerin mücadelesini kaçırmak istemeyenler "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Filenin Sultanları 7. maçına çıkıyor. Rakiplerini birer birer geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu sefer Güney Kore'yi sahadan silmek istiyor. Voleybolseverler karşılaşmayı izlemek için bazı sorulara cevap arıyor. En çok da "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruluyor.
Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güney Kore - Türkiye voleybol maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
2025 FIVB Milletler Ligi puan durumu...
1- İtalya 19
2- Polonya 18
3- Türkiye 16
4- Japonya 15
5- Brezilya 14
6- Almanya 13
7- Çin 12
8- Çek Cumhuriyeti 7
9- Bulgaristan 7
10- Dominik Cumhuriyeti 7
12- Fransa 7
13- ABD 6
14- Belçika 6
15- Kanada 5
16- Tayland 4
17- Güney Kore 3
18- Sırbistan 4