Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güney Kore - Türkiye voleybol maçı şifresi mi?

Filenin Sultanları 7. maçına çıkıyor. Rakiplerini birer birer geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu sefer Güney Kore'yi sahadan silmek istiyor. Voleybolseverler karşılaşmayı izlemek için bazı sorulara cevap arıyor. En çok da "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruluyor.

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