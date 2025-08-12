Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı hangi tarihte?
2025 FIVB Dünya Şampiyonası yakın zamanda başlıyor. Filenin Sultanları da şampiyonaya hazırlanıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın ilk maçı İspanya ile... Bu mücadelenin bilgileri merak edilirken "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
2025 FIVB Dünya Şampiyonası Tayland'da yapılacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız tam kadro bu önemli turnuvaya hazırlanıyor. VNL'de istediğini elde edemeyen Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nde güzel bir başarı yakalamak istiyor. Sıkça gelen soru ise "Filenin Sultanları maçı ne zaman" şeklinde...
Filenin Sultanları maçı ne zaman?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - İspanya maçı 23 Ağustos Cumartesi günü 15.30'da oynanacak. Mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Filenin Sultanları maç takvimi:
23 Ağustos 2025: 15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos 2025: 15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025: 12.00 Türkiye-Kanada