Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na süper bir başlangıç yapan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 3 rakibini de set vermeden 3-0 mağlup etti. Son 16'ya kalan Filenin Sultanları'nın rakibi ise Slovenya oldu. Tüm Türkiye bu maça kilitlenirken "Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları geliyor.

