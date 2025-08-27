  1. Dünya Gazetesi
  4. Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 3'te 3 yaparak son 16'ya yükseldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu turda Slovenya ile karşılaşacak. Mücadelenin bilgileri merak edilirken sıkça "Filenin Sultanları maçı ne zaman" sorusu geliyor.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na süper bir başlangıç yapan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 3 rakibini de set vermeden 3-0 mağlup etti. Son 16'ya kalan Filenin Sultanları'nın rakibi ise Slovenya oldu. Tüm Türkiye bu maça kilitlenirken "Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları geliyor.

Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman?

Filenin Sultanları - Slovenya maçı 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakanın saati ise henüz belli olmadı.

Şampiyonada son 16 turu 29 Ağustos-1 Eylül, çeyrek finaller 3-4 Eylül, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül’de oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ
