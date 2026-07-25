FİLENİN SULTANLARI MAÇI SAAT KAÇTA? Çin - Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Türkiye A Milli Kadın VOleybol Takımı'mız ev sahibi Çin'i yenerek finale çıkmak istiyor. Voleybolseverler bu mücadeleye odaklanırken dillerden düşmeyen soru "Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.