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Filenin Sultanları puan durumu... A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi güncel puan durumu...

Filenin Sultanları gurur yaşatmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı. Bu gelişme sonrası Sultanların güncel puan durumu araştırılmaya başlandı. İşte son durum...

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Filenin Sultanları puan durumu... A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi güncel puan durumu... - Resim: 1

Çin'de 4'te 4 yaparak yurda dönen Filenin Sultanları dün de Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Göğsümüzü kabartan Millilerin sıradaki rakibi ise Kanada... Bu maçın bilgileri de merak edilirken en çok puan durumu tablosu araştırılıyor. İşte detaylar...

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Filenin Sultanları puan durumu... A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi güncel puan durumu... - Resim: 2

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

Japonya: 14

İtalya: 14

Türkiye: 13

Polonya: 12

Brezilya: 11

Çin: 10

Almanya: 10

Hollanda: 8

Bulgaristan: 6

Kanada: 5

Çek Cumhuriyeti: 4

Dominik Cumhuriyeti: 4

ABD: 4

Fransa: 4

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Filenin Sultanları puan durumu... A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi güncel puan durumu... - Resim: 3

Dünya sıralaması

1. İtalya

2. Brezilya

3. ABD

4. Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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