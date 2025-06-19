Çin'de 4'te 4 yaparak yurda dönen Filenin Sultanları dün de Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Göğsümüzü kabartan Millilerin sıradaki rakibi ise Kanada... Bu maçın bilgileri de merak edilirken en çok puan durumu tablosu araştırılıyor. İşte detaylar...

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