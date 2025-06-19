Filenin Sultanları puan durumu... A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi güncel puan durumu...
Filenin Sultanları gurur yaşatmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı. Bu gelişme sonrası Sultanların güncel puan durumu araştırılmaya başlandı. İşte son durum...
Çin'de 4'te 4 yaparak yurda dönen Filenin Sultanları dün de Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Göğsümüzü kabartan Millilerin sıradaki rakibi ise Kanada... Bu maçın bilgileri de merak edilirken en çok puan durumu tablosu araştırılıyor. İşte detaylar...
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI
Japonya: 14
İtalya: 14
Türkiye: 13
Polonya: 12
Brezilya: 11
Çin: 10
Almanya: 10
Hollanda: 8
Bulgaristan: 6
Kanada: 5
Çek Cumhuriyeti: 4
Dominik Cumhuriyeti: 4
ABD: 4
Fransa: 4
Dünya sıralaması
1. İtalya
2. Brezilya
3. ABD
4. Türkiye