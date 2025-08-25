Filenin Sultanları puan durumu: FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası puan durumu nedir? Dünya sıralaması kaç?
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı. Bulgaristan'ı 3-0'la geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın puan durumu merak ediliyor. İşte FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası puan durumu...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya engeli sonrası Bulgaristan'ı da 3-0'la geçti. Bu sonuç sonrası Filenin Sultanları son 16 turuna yükseldi. A Milli Takımı'mızın puan durumu araştırılıyor ve dünya sıralaması merak ediliyor. İşte detaylar...
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu puan durumu
1-Türkiye:6
2-Kanada:5
3-İspanya:1
4-Bulgaristan:0
Kadın Milli Takımlar Dünya Sıralamasının tamamı ise şöyle:
İtalya – 474.26
Brezilya – 426.8
Polonya – 365.17
Çin – 348.6
Japonya – 348.27
Türkiye – 337.6
ABD – 332.77
Hollanda – 262.75
Sırbistan – 261.84
Dominik Cumhuriyeti – 248.35