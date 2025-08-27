Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı dünya sıralaması
Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. maçında Kanada ile karşılaşıtı. Mücadele sona ererken puan durumu da merak ediliyor. İşte Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı puan durumu ve dünya sıralaması...
2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2'de 2 yaparken son maçını Kanada ile oynadı. Milliler bu karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı. TRT 1'den yayınlanan müsabaka sona erdi. Binlerce kişi şimdi puan durumunu araştırıyor.
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu puan durumu
Türkiye 3 maç yaptı ve 9 puan topladı.
1-Türkiye:9
2-Kanada:5
3-İspanya:1
4-Bulgaristan:0
Kadın Milli Takımlar Dünya Sıralamasının tamamı ise şöyle:
İtalya – 474.26
Brezilya – 426.8
Polonya – 365.17
Çin – 348.6
Japonya – 348.27
Türkiye – 337.6
ABD – 332.77
Hollanda – 262.75
Sırbistan – 261.84
Dominik Cumhuriyeti – 248.35