  Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı dünya sıralaması

Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı dünya sıralaması

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. maçında Kanada ile karşılaşıtı. Mücadele sona ererken puan durumu da merak ediliyor. İşte Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı puan durumu ve dünya sıralaması...

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 2'de 2 yaparken son maçını Kanada ile oynadı. Milliler bu karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı. TRT 1'den yayınlanan müsabaka sona erdi. Binlerce kişi şimdi puan durumunu araştırıyor.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu puan durumu

Türkiye 3 maç yaptı ve 9 puan topladı. 

1-Türkiye:9
2-Kanada:5
3-İspanya:1
4-Bulgaristan:0

Kadın Milli Takımlar Dünya Sıralamasının tamamı ise şöyle:

İtalya – 474.26
Brezilya – 426.8
Polonya – 365.17
Çin – 348.6
Japonya – 348.27
Türkiye – 337.6
ABD – 332.77
Hollanda – 262.75
Sırbistan – 261.84
Dominik Cumhuriyeti – 248.35

