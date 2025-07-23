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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları, Japonya ile karşı kaşıya gelecek. Ülke tek yürek bu maçı izleyecek. Şimdi sıkça "Türkiye - Japonya maçı ne zaman" sorusu yöneltiliyor.

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 1

Filenin Sultanları, Japonya maçına hazırlanıyor. Milyonlarca kişi bu maçı beklerken maçın bilgileri araştırılıyor. Voleybolseverlerin sıkça sorduğu soru "Türkiye - Japonya maçı ne zaman" şeklinde... İşte detaylar...

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 2

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?

Türkiye - Japonya voleybol maçı 24 Temmuz Perşembe saat 17.30'da oynanacak. Filenin Sultanları'nın bu heyecanlı karşılaşmasını TRT 1 naklen yayınlayacak.

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 3

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

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Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 4

23 Temmuz Çarşamba:

17.30 | İtalya - ABD

21.00 | Polonya - Çin

24 Temmuz Perşembe:

17.30 | Japonya - Türkiye

21.00 | Brezilya - Almanya

Kaynak: HABER MERKEZİ
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