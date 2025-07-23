Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları, Japonya ile karşı kaşıya gelecek. Ülke tek yürek bu maçı izleyecek. Şimdi sıkça "Türkiye - Japonya maçı ne zaman" sorusu yöneltiliyor.
Filenin Sultanları, Japonya maçına hazırlanıyor. Milyonlarca kişi bu maçı beklerken maçın bilgileri araştırılıyor. Voleybolseverlerin sıkça sorduğu soru "Türkiye - Japonya maçı ne zaman" şeklinde... İşte detaylar...
Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman?
Türkiye - Japonya voleybol maçı 24 Temmuz Perşembe saat 17.30'da oynanacak. Filenin Sultanları'nın bu heyecanlı karşılaşmasını TRT 1 naklen yayınlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:
2018 - İkincilik
2019 - Dördüncülük
2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı
2021 - Üçüncülük
2022 - Dördüncülük
2023 - Şampiyon
2024 - Altıncılık
23 Temmuz Çarşamba:
17.30 | İtalya - ABD
21.00 | Polonya - Çin
24 Temmuz Perşembe:
17.30 | Japonya - Türkiye
21.00 | Brezilya - Almanya