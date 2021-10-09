Formula 1 Türkiye Grand Prix'nde sıralama belli oldu
F1 Türkiye Grand Prix'nin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’inde sıralama turu mücadelesi yapıldı.
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Sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
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İşte yarışan pilotların sıralamaları, takım ve süreleri
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1- Lewis Hamilton - Mercedes: 1.24.585 - 1.2 - 3.082 - 1.22.868
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