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Formula 1 Türkiye Grand Prix'nde sıralama belli oldu

F1 Türkiye Grand Prix'nin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’inde sıralama turu mücadelesi yapıldı. 

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Sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.

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İşte yarışan pilotların sıralamaları, takım ve süreleri

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1- Lewis Hamilton - Mercedes: 1.24.585 - 1.2 - 3.082 - 1.22.868

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